Export: Alfonso (Simest), forte reazione Sistema Italia dopo pandemia

- Il Sistema Italia ha avuto una reazione molto forte rispetto allo shock della pandemia. Lo ha detto l’amministratore delegato di Simest, Mauro Alfonso, intervenendo al webinar "Il Pnrr a sostegno dell’export". Alfonso ha parlato di una “reazione enormemente positiva” del sistema industriale rispetto allo scenario che nel 2020 sembrava molto negativo. “L’Italia è riuscita a fare sistema” nel contesto dell’internazionalizzazione, ha aggiunto. Alfonso ha poi sottolineato il “rapporto di collaborazione intensissimo” fra le realtà istituzionali e le varie organizzazioni, “che ha dato dei frutti molto positivi”. In questo contesto, va anche menzionata la “risposta straordinaria” dalle aziende. Alfonso ha messo in evidenza “lo sforzo del nostro Sistema” e del governo in questi due anni “per dare alle imprese un ristoro” e porre le basi per la ripartenza. (segue) (Res)