Viabilità: Milano, chiusura sp Paullese e sp 40

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Attraverso una nota, città metropolitana di Milano informa che nella notte tra mercoledì 24 e giovedì 25 novembre, dalle ore 20:30 alle ore 06:00, si provvederà alla chiusura della sp ex ss 415 "Paullese" nei Comuni di Settala e Paullo. La chiusura si rende necessaria la fine di procedere alle attività di scavo per la posa di alcune infrastrutture per le reti tecnologiche. Il traffico verrà deviato lungo percorsi alternativi. Il giorno successivo, venerdì 26 novembre, dalle ore 22:00, fino alle ore 24:00 di domenica 28 novembre, per lavori di rifacimento del ponte di scavalco alla linea ferroviaria Milano-Piacenza, nel Comune di Melegnano, si provvederà alla chiusura al traffico della sp 40, in corrispondenza della rotatoria d'incrocio con viale della Repubblica - via Pedriano, nel Comune di San Giuliano Milanese, in prossimità della rotatoria d'incrocio so 40 – ss 9 "Via Emilia" - sp 39 dir A. (Com)