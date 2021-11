© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fratelli d'Italia chiede "al governo un confronto serio sulla manovra: tagliare le tasse sul lavoro anche per le Partite Iva, abbattere il minimo contributivo per artigiani e commercianti e basta buttare soldi con il reddito di cittadinanza". Lo dichiara in una nota il deputato di Fd'I, Giovanni Donzelli.(Com)