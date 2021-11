Francia: ministro Interno Darmanin, a Guadalupa situazione "molto difficile"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione a Guadalupa è "sempre molto difficile". Lo ha detto ai microfoni dell'emittente radiofonica "France Inter" il ministro dell'Interno francese, Gerald Darmanin, in merito alle proteste che in questi ultimi giorni si stanno verificando nel dipartimento d'oltremare francese contro le restrizioni anti Covid. Certamente "il ripristino dell'ordine pubblico è preliminare ad ogni discussione", ha aggiunto il ministro dell'Interno. Il ministro dell'Oltremare, Sebastien Lecornu, ha spiegato che le violenze sono causate da persone che "sfortunatamente sono già sfavorevolmente conosciute dai servizi di polizia o di giustizia che si servono di questa crisi per esprimersi nella violenza". A Guadalupa il tasso di disoccupazione è del 19 per cento e secondo l'Insee un terzo della popolazione vive sotto la soglia della povertà.(Frp)