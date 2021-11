Sociale: Bonetti, tema demografico e pari opportunità sfide collegate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia

20 luglio 2021

- “Il tema demografico, accanto a quello del lavoro femminile, sono due cose che possono rappresentare un laboratorio su cui investire: possiamo trovare le leve di sviluppo futuro”. Lo ha affermato il ministro per le Pari opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti, nel corso del “Welfare Italia Forum 2021”, organizzato dal Gruppo Unipol in collaborazione con The European House - Ambrosetti, Stefanini. “Dobbiamo mettere in campo politiche che vadano nella direzione di ricongiungere queste due sfide”, ha aggiunto ricordando l'importanza di "investire in natalità e dunque sulle generazioni future". (Rin)