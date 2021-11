Recovery: Brunetta, decreti flussi per professioni operaie di progetti Pnrr

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Lunga vita all’Agenzia Nova per un cammino di autorevolezza e solido successo professionale" Renato Brunetta

Ministro per la Pubblica amministrazione

19 luglio 2021

- Dentro i progetti del Pnrr che saranno avviati "ci saranno tutte le professioni, a partire da quelle operaie per le quali saranno necessari decreti flussi per l'acquisizione di personale dall'estero". Lo ha detto il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, nella conferenza stampa di presentazione del nuovo Portale nazionale del reclutamento inPa e del servizio Linea amica digitale, presso la sala polifunzionale della presidenza del Consiglio. "Occorre andare a cercare dove ci sono le professionalità che servono", ha aggiunto. (Rin)