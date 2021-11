Tim: Istituto Bruno Leoni su Kkr, no al nazionalismo economico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Il fondo statunitense Kkr ha presentato una manifestazione di interesse non vincolante per acquistare il 100 per cento di Tim, e "subito si è messa in moto la gioiosa macchina da guerra dell'interesse nazionale: politici di destra e di sinistra, sindacalisti, commentatori si sono affrettati a chiedere l'intervento del governo contro il barbaro invasore". Lo scrive in una nota l'Istituto Bruno Leoni, ricordando che il governo sarà chiamato a pronunciarsi sull'operazione vista la rilevanza strategica del comparto delle telecomunicazioni. "Kkr è uno dei maggiori fondi di private equity al mondo, protagonista del mercato globale dei capitali che gestisce investimenti e partecipazioni per oltre 150 miliardi di dollari: è un soggetto da cui non abbiamo nulla da temere, anche perché la rete, sempre invocata come pretesto per intervenire a gamba tesa su Tim, è un asset disciplinato da norme nazionali ed europee", si legge nella nota, in cui l'Istituto afferma che "l'idea che un azionista straniero possa abusarne e che invece uno nazionale non lo farebbe è smentita dall'esperienza recente, ed è ancora più insostenibile la tesi che gli investimenti esteri siano una specie di notte in cui tutte le vacche sono nere".