Tim: Istituto Bruno Leoni su Kkr, no al nazionalismo economico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell’esercizio del golden power, prosegue la nota, bisognerebbe “non solo distinguere tra soggetti europei ed extraeuropei, ma anche tra investitori che provengono da paesi trasparenti e tradizionalmente attenti allo stato di diritto (come gli Stati Uniti) e quelli che invece arrivano da paesi dove la commistione coi governi è molto più profonda e opaca (come la Cina)”. La richiesta di far scattare il semaforo rosso allora, secondo l’Istituto, non può essere mossa da chissà quale sospetto. “Essa si spiega solo in due modi, l’onnipresente tic nazionalista e la pretesa che un investitore nazionale sia più mansueto di fronte alle richieste della politica: ma in questo modo, e a prescindere da come si risolverà la partita attorno al controllo di Tim, non si fa altro che trasmettere dell’Italia l’immagine di un paese che dice di volere investitori esteri, ma in realtà ne desidera solo i soldi, senza che essi possano realmente esercitare le loro prerogative di azionisti”, conclude la nota. (Com)