Donbass: Cremlino, Russia preoccupata per provocazioni forze armate ucraine

- La Russia è profondamente preoccupata per le azioni provocatorie delle forze armate ucraine sulla linea di contatto nel Donbass e per i preparativi di una possibile soluzione militare, attraverso un tentativo di risolvere la crisi con la forza. Lo ha affermato oggi il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, in un briefing, aggiungendo che le autoproclamate repubbliche popolari di Luhansk e Donetsk, costituite da ribelli separatisti filorussi, "non hanno ancora commesso alcuna provocazione". Ieri 22 novembre il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, ha dichiarato che Kiev non sta pianificando un'operazione militare offensiva nel Donbass, ma al contrario le autorità ucraine sono impegnate nel trovare una soluzione politica e diplomatica al conflitto, accusando la Russia di aver "aumentato l'intensità della disinformazione" sul tema. (Rum)