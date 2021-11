Cina: scorte di carbone termico superano i 143 milioni di tonnellate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le scorte di carbone in Cina hanno superato complessivamente i 143 milioni di tonnellate, alleviando la crisi energetica nazionale in previsione dell’inverno. Lo riferisce la stampa locale, secondo cui le provviste di combustibile potrebbero eccedere i 150 milioni di tonnellate entro fine novembre. L’aumento della produzione nazionale a più di 12 milioni di tonnellate al giorno ha contribuito ad allentare la pressione sui costi di alcune materie prime, nonché alla stabilizzazione dei future sul carbone nei mercati finanziari. Secondo le ultime rilevazioni della Commissione nazionale di sviluppo e riforma (Ndrc), il massimo pianificatore economico del Paese, i prezzi dei future e del carbone sono scesi bruscamente dalla fine di ottobre. A partire da metà novembre, il principale future sul carbone quotato nel mercato azionario di Zhengshang è sceso a circa 125 dollari per tonnellata, in calo di quasi il 60 per cento rispetto al picco di ottobre. Analogamente, il costo del carbone termico con potere calorifico da 5.500 chilocalorie è sceso a circa 156 dollari per tonnellata nel porto di Qinhuangdao. In calo anche i prezzi di vendita nei siti estrattivi di Shanxi, Shaanxi e Mongolia Interna, in cui il combustibile viene venduto a 140 dollari per tonnellata. (Cip)