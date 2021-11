Cina: ministero degli Esteri, Pechino al lavoro per rilascio ostaggi cinesi in Africa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Repubblica Popolare Cinese sta lavorando al rilascio degli otto cittadini cinesi sequestrati in Africa, ed esorta le imprese nazionali nel Paese ad incrementare le misure di sicurezza. È quanto riferito dal portavoce del ministero degli Esteri, Zhao Lijian, dopo il rapimento di cinque cittadini cinesi nella Repubblica Democratica del Congo (Rdc) e di tre in Nigeria. Gli incidenti si sono verificati venerdì 19 e domenica 21 novembre nello Stato nigeriano di Kogi e nella provincia orientale del Kivu Sud a opera di due bande armate. Secondo quanto riferito dal portavoce, l’ambasciata cinese nella Repubblica Democratica del Congo sta collaborando con il governo locale per il rilascio degli ostaggi e, in Nigeria, è stata istituita una speciale squadra investigativa con mansioni analoghe. Notando come nel corso dell’anno le aggressioni ai cittadini cinesi si siano state molteplici, Zhao ha esortato i cittadini nelle aree a rischio ad evacuare “il più presto possibile” e a prestare attenzione agli avvisi di sicurezza diramati dal ministero degli Esteri, dai consolati e dalle ambasciate cinesi. (Cip)