Libia: vicepresidente Al Kuni incontra funzionari dell'Ue all'inizio di un tour europeo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepresidente libico, Moussa Al Kuni, si è recato ieri nella capitale belga, Bruxelles, nell'ambito di un tour europeo durante il quale incontrerà alti funzionari dell'Unione europea. Lo hanno riferito i media libici, affermando che Al Kuni ha iniziato i suoi incontri con un colloquio con il commissario europeo per gli affari interni e la migrazione, Ylva Johansson, parlando poi anche con iol comandante delle operazioni sul campo nell'Unione europea, Francisco Esteban Perez. La presidenza libica non ha reso noto gli esiti o l’agenda di Kuni, indicando solo che si tratta di incontri eccezionali che rientrano in un tour europeo i cui dettagli saranno resi noti in un secondo momento. (Lit)