Libia: al via l'inizio ufficiale della produzione di petrolio dal campo di Al Khair

- Il capo della National Oil Corporation della Libia, Mustafa Sanalla, ha ufficialmente incaricato la Sirte Oil and Gas Production and Processing Company di avviare la produzione di petrolio dal giacimento di Al Khair. Lo ha reso noto la stessa compagnia in un comunicato, precisando che la compagnia avvierà la produzione nel giacimento dopo il completamento delle operazioni di prova e il collegamento del giacimento con il porto petrolifero Sidra. (Lit)