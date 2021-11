Libia: presidente Menfi participa al 21esimo vertice della conferenza Comesa al Cairo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del consiglio di presidenza libico, Mohamed Al Menfi, parteciperà al 21esimo vertice della conferenza dei capi di Stato e di governi del Mercato comune dell'Africa orientale e meridionale (Comesa), che si terrà oggi nella nuova capitale amministrativa della capitale dell'Egitto. Lo riferito il Consiglio di presidenza libico in un post sulla sua pagina Facebook, affermando che Menfi si è recato in Egitto su invito del presidente Abdel Fatah al Sisi per partecipare al vertice, insieme a rappresentanti dei Paesi africani e capi di gruppi economici africani. (Lit)