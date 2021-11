Aosta: truffa su rincari bollette, 17 indagati tra Italia e Germania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stata scoperta una truffa nel settore dell'energia e dei carburanti generando il rincaro delle bollette. Lo hanno scoperto i militari della Guardia di finanza di Aosta. Sono state eseguite ordinanze di custodia cautelare in carcere, nei confronti di 17 persone indagate per associazione a delinquere, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e riciclaggio. Si tratta di un'operazione internazionale che, grazie al coordinamento dell'Agenzia europea per la cooperazione giudiziaria Eurojust, è stata sviluppata in sinergia con le autorità tedesche con la costituzione di una squadra investigativa comune tra la Procura della Repubblica di Aosta e quella di Duisburg. Questa mattina la Polizia Criminale di Duisburg ha eseguito 5 arresti nei confronti di un italiano che vive in Svizzera e di 4 tedeschi, uno dei quali domiciliato nella provincia di Catania. Tutti rispondono dell'accusa di riciclaggio. Insieme agli arresti sono state eseguite decine di perquisizioni e sequestri di conti correnti, disponibilità finanziarie, immobili e criptovalute, sino alla concorrenza del valore di 41 milioni di euro, ovvero l'equivalente delle somme ottenute con la truffa posta in essere e di quelle riciclate. (Ren)