Sudan: governo dell'Etiopia accoglie con favore accordo su condivisione del potere

- Il governo della Repubblica federale democratica d'Etiopia accoglie con favore l'accordo di condivisione del potere tra le componenti civili e militari del Sudan. "Il reintegro di Abdalla Hamdok come primo ministro del Sudan e il suo potere di formare il suo gabinetto è encomiabile. Il governo dell'Etiopia apprezza anche il reintegro di tutte le istituzioni del periodo transitorio e l'affermazione di rendere la dichiarazione costituzionale il legittimo documento di governance", afferma il ministero degli Esteri di Addis Abeba in una nota. "Il governo dell'Etiopia spera che il nuovo accordo di condivisione del potere tra il presidente ( Abdel Fattah al Burhan) e il primo ministro (Hamdok) porti pace e stabilità in Sudan in particolare e nella nostra subregione in generale", conclude la nota. (Res)