Regno Unito: David Frost, governo non può continuare a seguire modello europeo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Regno Unito non può continuare a seguire il "modello europeo" ma deve tagliare le tasse e ridurre la regolamentazione. È quanto affermato dal ministro britannico per la Brexit David Frost, come riporta il quotidiano "The Telegraph". La dichiarazione è stata fatta durante la conferenza della Confederazione degli industriali britannici, dove Frost ha espresso la sua idea che il Regno Unito non dovrebbe importare il modello sociale seguito prima della Brexit, poiché rischierebbe di fallire nel suo intento di distaccarsi dall'Unione Europea. Negli ultimi mesi, Frost è stato uno dei pochi membri conservatori ad opporsi all'aumento delle tasse sull'assicurazione nazionale. "Penso che per prendere la decisione giusta, abbiamo bisogno di dibattito perchè questo costringe tutti a mettere in discussione le proprie idee" ha affermato Frost. (segue) (Rel)