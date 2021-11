Hong Kong: governo istituirà seggi di frontiera con la Cina in vista delle presidenziali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità di Hong Kong hanno finalizzato un piano per consentire ai cittadini residenti nella Cina continentale di votare alle locali elezioni legislative, in programma il 19 dicembre prossimo. Lo ha riferito il capo dell’amministrazione di Hong Kong, Carrie Lam, aggiungendo che gli hongkonghesi nella Repubblica Popolare potranno votare presso appositi "seggi di frontiera" previa prenotazione. Per consentire ai residenti oltreconfine di esprimere le proprie preferenze, le restrizioni imposte dalla pandemia di Covid-19 saranno temporaneamente allentate e i punti di accesso alla città duplicati; tuttavia, precisa Lam, gli elettori non saranno autorizzati a lasciare i seggi e dovranno abbandonare Hong Kong “immediatamente dopo aver votato”. (segue) (Cip)