Cina: commercio estero a Guangdong in crescita del 18,2 per cento nei primi 10 mesi del 2021

- La provincia costiera del Guangdong, nella Cina meridionale, ha incrementato il proprio commercio estero del 18,2 per cento su base annua nei primi 10 mesi dell’anno. È l’ultima valutazione formulata dall’Ufficio nazionale di statistica (Nsb), secondo cui da gennaio ad ottobre la provincia avrebbe sostenuto un volume d’affari pari a mille miliardi di dollari, riconfermandosi come principale polo del commercio estero cinese. Le esportazioni sono cresciute del 18,9 per cento a 640 miliardi di dollari, mentre le importazioni hanno registrato un aumento annuo del 17 per cento a 400 miliardi di dollari. (Cip)