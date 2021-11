Imprese: fonti stampa, fusione tra Mediaset Spagna e Italia scenario sempre più probabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La fusione tra Mediaset Italia e Spagna, per anni frenata per le dispute legali con Vivendi, sembra oggi uno scenario sempre più plausibile dopo la progressiva riduzione delle partecipazione del gruppo francese nel capitale di Mediaset Italia. Lo riferisce il quotidiano spagnolo "El Economista", spiegando che il piano di Vivendi è di vendere il 19,18 per cento del capitale che possiede nella società di Berlusconi attraverso il suo trust Simon Fiduciaria nei prossimi 5 anni. Nonostante il fatto che la questione sia tornata sul tavolo, almeno per gli analisti, Mediaset sta minimizzando e assicurando che non ci sono nuovi sviluppi, anche se rimangono convinti che il consolidamento nel broadcasting europeo avrà luogo e che vi parteciperanno. "Non annunceremo nulla finché non l'avremo fatto", ha detto Marco Giordani, il direttore finanziario della società, durante la presentazione dei risultati del gruppo. Mediaset aveva raggiunto un accordo con Vivendi all'inizio di maggio 2021 per porre fine alle dispute legali che andavano avanti da anni. In questo modo, la francese Vivendi sosterrà l'espansione internazionale di Mediaset, che l'ha portata a votare a favore del trasferimento della sede della società italiana nei Paesi Bassi. È stato in questo stesso accordo che la società francese si è impegnata a vendere nei prossimi cinque anni la quota del 19,18 per cento che detiene in Mediaset e Fininvest avrà anche un'opzione per acquistare le rimanenti azioni invendute. (Spm)