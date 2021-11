Etiopia: inviato speciale Usa conclude missione, ribadito appello a cessate il fuoco e cessazione violenze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inviato speciale degli Stati Uniti per il Corno d'Africa, Jeffrey Feltman, è tornato dall'Etiopia nel fine settimana dopo gli incontri con alti funzionari del governo etiope e rappresentanti dell'Unione africana. Lo ha reso noto il ​​portavoce del dipartimento di Stato, Ned Price, nel corso del suo briefing con la stampa di questa notte. "Abbiamo continuato a chiedere la fine dei combattimenti. Abbiamo continuato a chiedere alle parti di impegnarsi nella diplomazia per favorire la cessazione delle ostilità, così come abbiamo ribadito gli appelli della comunità internazionale per la fine degli abusi e le violazioni dei diritti che abbiamo visto", ha detto Price. Durante la sua permanenza, riferisce il dipartimento Usa in una nota, Feltman ha incontrato alti funzionari del governo, rappresentanti dell'Unione africana e altri partner internazionali "per discutere le opportunità che promuovono una cessazione negoziata e sostenibile delle ostilità e la fine del conflitto". Gli Stati Uniti - prosegue la nota - restano impegnati a promuovere un'Etiopia prospera e in pace, e a garantire che gli aiuti umanitari salvavita raggiungano tutti i cittadini etiopi bisognosi. (segue) (Nys)