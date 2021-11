Etiopia: inviato speciale Usa conclude missione, ribadito appello a cessate il fuoco e cessazione violenze (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il viaggio segue quello effettuato da Feltman in Etiopia lo scorso 4 novembre, quando è stato ricevuto dal presidente della Commissione dell'Unione africana, Moussa Faki Mahamat. Nel corso dei colloqui, come riferito dallo stesso Mahamat sul suo profilo Twitter, le due parti hanno avuto "uno scambio di opinioni sugli sviluppi in Etiopia e Sudan, compresi i nostri rispettivi sforzi con gli attori nazionali e regionali che lavorano per il dialogo e soluzioni politiche". Nonostante gli sforzi messi in atto dal governo Usa, dall'Unione africana e da altri Paesi regionali, i tentativi di mediazione non hanno finora dato risultati positivi. Nel corso della sua visita in Kenya della scorsa settimana, anche il segretario di Stato Usa Antony Blinken è tornato a chiedere la cessazione delle ostilità in Etiopia, dove la guerra civile minaccia di destabilizzare il Paese del Corno d'Africa e l'intera regione. Parlando da Nairobi, dove ha dato il via al suo tour africano che lo ha portato poi in Nigeria e in Senegal, Blinken non ha specificato se le violenze etniche in corso in Etiopia possano configurare un genocidio, tuttavia ha ribadito che ci saranno delle conseguenze per i brutali attacchi contro i civili denunciati dalle Nazioni Unite e dalle organizzazioni per i diritti umani. "Il fatto è che abbiamo visto, e continuiamo a vedere, atrocità commesse, persone che soffrono", ha detto Blinken in una conferenza stampa congiunta con la ministra degli Esteri del Kenya, Raychelle Omamo. (Nys)