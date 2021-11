M5s: Raggi, mia esperienza di 5 anni a disposizione del Movimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Ex sindaco di Roma

20 luglio 2021

- "Ho maturato una esperienza di 5 anni alla guida della Capitale e l'ho messa a disposizione del M5s: sono stata scelta dagli attivisti come membro del Comitato di garanzia. Sto svolgendo l'incarico con dedizione. Intanto, sto riprendendo la mia attività di avvocata, pur continuando le mie battaglie dai banchi dell'opposizione in Campidoglio". Lo ha detto l'ex sindaca di Roma e membro del comitato di garanzia del M5s Virginia Raggi in una intervista al Corriere della Sera. (Rer)