Expo 2020: al via il summit mondiale dell'industria

- Lo sceicco Mansour bin Zayed al Nahyan, vice primo ministro e ministro degli Affari presidenziali, ha assistito all'avvio delle attività della quarta edizione del "Vertice globale per l'industria e l'industrializzazione" organizzato dal ministero dell'Industria e della tecnologia avanzata, in collaborazione con l'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale (Unido). Lo riferisce il quotidiano "Al Roeya”, aggiungendo che l’evento proseguirà fino al 27 novembre e includerà una mostra industriale e si terrà presso il Dubai Exhibition Centre a Expo 2020 Dubai. Alla sessione inaugurale del vertice hanno participato Mohamed Ould Cheikh al Ghazouani, presidente della Mauritania, ospite d'onore, e Sultan bin Ahmed al Jaber, ministro dell'Industria e della Tecnologia Avanzata, co-presidente del vertice da parte degli Emirati, e John Kerry, inviato presidenziale speciale degli Stati Uniti per i cambiamenti climatici, alti funzionari e ministri e direttori esecutivi di grande società.(Res)