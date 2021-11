Nord Macedonia-Bulgaria: premier Zaev, anche cittadini serbi tra le vittime incidente bus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro della Macedonia del Nord, Zoran Zaev, ha reso noto che tra le vittime dell'incidente dell'autobus macedone in Bulgaria ci sono anche dei cittadini serbi. "Sono in contatto con il primo ministro (della Bulgaria) Stefan Janev. Il maggior numero di vittime sono cittadini della Macedonia del Nord, ma ci sono anche cittadini della Serbia", ha detto Zaev, secondo quanto riporta la stampa di Skopje. Il premier macedone ha detto di aver parlato con alcuni dei sopravvissuti. "Sono riusciti a rompere una finestra e salvare diverse persone. Sfortunatamente, altri non ce l'hanno fatta. È una tragedia terribile perché il maggior numero di vittime sono giovani: 12 bambini di età inferiore ai 18 anni e altri di età compresa tra 20 e 30 anni", ha concluso Zaev. (segue) (Seb)