Nord Macedonia-Bulgaria: premier Zaev, anche cittadini serbi tra le vittime incidente bus (2)

- È salito intanto a 46 il bilancio delle vittime dell'incidente avvenuto questa notte nei pressi del villaggio di Bosnek, in Bulgaria. Un autobus con targa macedone si è prima schiantato e poi ha preso fuoco. L'autobus bruciato trasportava 52 passeggeri, fra cui 12 minori. Solo sette persone che sono ricoverate all'ospedale Pirogov sono sopravvissute e non sono in pericolo di vita nonostante le gravi ustioni riportate. (Seb)