Expo 2020: intesa tra ministero della Pesca mauritano e il gruppo Al Fattan a Dubai

- Il ministero della Pesca mauritano e Al Fattan Holding Group hanno firmato un memorandum d'intesa presso il padiglione mauritano participante a Expo 2020 Dubai per stabilire una partnership strategica in vari campi di investimento. Lo hanno riferito i media mauritani affermando che il memorandum d'intesa è stato firmato alla presenza del presidente Mohamed Ould al Ghazouani. Il memorandum prevede l'istituzione di una partnership in diversi settori, tra cui la pesca, la fabbricazione, la riparazione e la manutenzione delle navi, l'istituzione e la gestione dei porti, i servizi marittimi con le sue varie branche, lo sviluppo delle strutture turistiche nel settore marittimo pubblico, progetti immobiliari e infrastrutture.Al Akhbar; https://alakhbar.info/?q=node/36558 (Res)