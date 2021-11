Egitto: Al Sisi presiede il vertice Comesa, atteso lancio strategia per integrazione economica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Egitto, Abdel Fattah al Sisi, presiede oggi il vertice del Mercato comune per l'Africa orientale e meridionale (Comesa), con la partecipazione dei capi di Stato e di governo dei 19 Paesi membri. Lo ha affermato Bassam Rady, portavoce della presidenza egiziana in un comunicato stampa. L'Egitto riceverà la presidenza di turno di Comesa e lancerà un piano d'azione a medio termine per il periodo 2021-2025 per approfondire l'integrazione economica, l'integrazione regionale e lo sviluppo tra i Paesi membri, in conformità con l'accordo sulla zona di libero scambio continentale africana. (Cae)