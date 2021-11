Fisco: Salvini, serve azzeramento Irap per partite e autonomi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

23 luglio 2021

- “Va benissimo un importante taglio di tasse per dipendenti e pensionati, ma la Lega porta al tavolo una richiesta di forte intervento anche per partite Iva e autonomi che più di tutti hanno sofferto i lockdown, basti pensare alla chiusura di 300 mila attività in 18 mesi. Per questo è necessario l’azzeramento dell’Irap per partite Iva e lavoratori autonomi”. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini. (Rin)