Pd: domani assemblea nazionale sindaci progressisti e riformisti con Letta

21 luglio 2021

- Domani, mercoledì 24 novembre, alle ore 14.30 nella Sala della Protomoteca in Campidoglio, si svolgerà la prima assemblea nazionale dei sindaci progressisti e riformisti. Presiederà Valentina Cuppi, Sindaca di Marzabotto e Presidente dell'Assemblea Pd e introdurranno i lavori Matteo Ricci, Sindaco di Pesaro e Coordinatore nazionale dei Sindaci del Pd e Francesco Boccia, Responsabile nazionale Enti locali del Pd. A seguire sono previsti gli interventi, tra gli altri, di Roberto Gualtieri, Sindaco di Roma; Gaetano Manfredi, Sindaco di Napoli; Stefano Lorusso, Sindaco di Torino; Matteo Lepore, Sindaco di Bologna. Il lavori saranno conclusi dall'intervento del Segretario nazionale del Pd Enrico Letta previsto per le ore 17.30. "Il Partito democratico e il Centrosinistra sono il partito dei sindaci – sottolinea Matteo Ricci– dal momento che, dopo la bellissima vittoria delle ultime amministrative, oggi esprimiamo il 70 per cento dei sindaci italiani. In questa Assemblea discuteremo di Legge di Bilancio, del Pnrr e della velocità che occorre imprimere nella progettazione e nella realizzazione". "I sindaci - aggiunge Francesco Boccia, responsabile Enti locali del Pd- rappresentano per il Partito democratico, che unisce progressisti e riformisti italiani, le sentinelle dell'articolazione statale sul territorio per l'attuazione della sussidiarietà e per garantire la coesione sociale; lo dimostra il grande lavoro fatto durante la fase più drammatica dell'emergenza sanitaria. Attraverso il loro prezioso lavoro le istanze dei territori saranno un punto centrale dell'attuazione del Pnrr".(com)