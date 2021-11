Francia-Emirati Arabi Uniti: Trappier (Dassault Aviation), ottimista su vendita Rafale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di Dassault Aviation, Eric Trappier, si dice "ottimista" sulla vendita di caccia Rafale agli Emirati Arabi Uniti, sebbene mostri prudenza. "Non commento prima della firma dei contratti", ha detto Trappier ai microfoni dell'emittente radiofonica "Europe 1". Le trattative tra i Francia ed Emirati sono cominciate nel 2008. "Siamo tenaci, non molliamo mai", ha detto Trappier. La commessa potrebbe essere ufficializzata in occasione della visita del presidente Emmanuel Macron negli Emirati prevista per il 2 e il 4 dicembre. (Frp)