Puglia: al via interventi per valorizzazione e fruizione siti archeologici

- Approvata dalla Giunta regionale la proposta di deliberazione che avvia una nuova linea di attività nell'ambito della strategia "Smart in – Valorizzazione dei Luoghi della cultura", finanziata nell'ambito del Por Puglia 2014-20. Lo ha reso noto la Regione Puglia. La delibera stanzia 10 milioni di euro in favore di Enti locali, per realizzare interventi di messa in sicurezza, recupero, sistemazione di siti di rilevanza storica, per garantire continuità alle attività di ricerca archeologica nonché di valorizzazione e promozione del patrimonio archeologico venuto alla luce, con la realizzazione di veri e propri "Laboratori di fruizione", che vedranno i Comuni in prima linea, come proponenti e attuatori di interventi per i quali sarà attivata ogni necessaria collaborazione con le soprintendenze archeologia belle arti e paesaggio e le altre istituzioni pubbliche e private coinvolte sul territorio. "Quello che auspichiamo – ha dichiarato l'Assessore Massimo Bray – è che gli Enti locali colgano questa importante opportunità per definire progetti connotati da un approccio innovativo e inclusivo, per renderli attivatori di nuove iniziative culturali e di nuovi flussi turistici, e centrali nelle iniziative di promozione di laboratori didattici e ludico-ricreativi connessi alla conoscenza della storia antica e del patrimonio archeologico ed etnoantropologico dei territori, rivolto ai bambini e ai ragazzi oltre che a diversi target di pubblico interessati ad una esperienza di fruizione completa e innovativa del nostro territorio". (Ren)