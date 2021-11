Ucraina: Fmi approva estensione programma sostegno e stanzia tranche da 700 milioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In ottobre il Fondo monetario internazionale e il governo dell'Ucraina avevano firmato un accordo a livello di personale per estendere l'accordo di stand-by. Il programma, approvato a giugno 2020, era inizialmente previsto per 18 mesi, con uno stanziamento previsto per l'Ucraina di 5 miliardi di dollari. Il programma dell'Fmi per l'Ucraina "mira ad aiutare le autorità ad affrontare gli effetti dello shock legato alla pandemia di Covid-19, sostenere la ripresa economica e portare avanti importanti riforme strutturali per ridurre le vulnerabilità chiave", ha affermato l'Fmi in una nota. (Rum)