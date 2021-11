Roma: non rispetta ordinanza sospensione attività, chiusa pasticceria in via di Torre Spaccata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un laboratorio di dolci in via di Torre Spaccata a Roma è stato chiuso e il proprietario è stato denunciato dagli agenti del commissariato Casilino per inottemperanza al decreto di sospensione dell’attività. L’attività in questione, dieci giorni fa, era stata sospesa e sanzionata per oltre 50mila euro per gravi irregolarità. Durante una verifica, ieri, il laboratorio che sarebbe dovuto rimanere chiuso, è stato trovato in piena attività con tre persone intente a lavorare. Per questo, oltre alla chiusura del laboratorio, al sequestro dei macchinari, è scattata anche la denuncia per il titolare.(Rer)