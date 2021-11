Energia: vicepremier moldavo Spanu, ancora nessuna soluzione per ripagare debito con Gazprom

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- ìLa compagnia energetica Moldovagaz non ha ancora trovato una soluzione commerciale per ripagare il debito con la compagnia energetica russa Gazprom, che ammonta a 74,2 milioni di dollari. Lo ha dichiarato il vicepremier e ministro delle Infrastrutture moldavo, Andrei Spanu, commentando l'ultimatum del portavoce di Gazprom, Sergej Kupriyanov, che ieri ha annunciato l'interruzione delle forniture di gas alla Moldova entro 48 ore per via di ritardi nei pagamenti da parte di Chisinau. La compagnia energetica russa ha motivato il suo atteggiamento sulla base di una clausola contrattuale che impone "la puntualità dei pagamenti al 100 per cento", sottolineando come Gazprom abbia firmato un contratto a prezzi vantaggiosi per Chisinau, "praticamente alle condizioni della parte moldava". Intanto il presidente del consiglio di amministrazione di Moldovagaz, Vadim Cheban, ha assicurato che la compagnia energetica sta lavorando con il governo moldavo per ripagare l'attuale debito con Gazprom. (Rum)