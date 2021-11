Algeria: premier Benabderrahmane, 2022 sarà l’anno del rilancio della crescita economica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 2022 in Algeria sarà l'anno del rilancio della crescita economica e della riduzione dalla dipendenza dagli idrocarburi. Lo ha detto il primo ministro e ministro delle Finanze “ad interim” dell’Algeria, Aimene Benabderrahmane, durante la presentazione della legge finanziaria 2022 (Plf 2022) davanti ai membri del Consiglio della Nazione, la camera alta del parlamento. La pandemia ha avuto un forte impatto sull'economia algerina nel 2020 e all'inizio del 2021, come del resto è avvenuto in altri Paesi del mondo, soprattutto per quanto riguarda la mobilità di persone e merci, il commercio e il normale funzionamento dei mercati. Ciononostante, l'economia nazionale ha mostrato "molta flessibilità" di fronte agli impatti negativi di questa situazione economica "sfavorevole", grazie alle “misure proattive” messe in atto dalle autorità sulla conservazione dell'attività economica, la razionalizzazione della spesa, la vigilanza sul commercio estero e il finanziamento interno dell'economia. I costi per la copertura degli stipendi dei dipendenti algerini che sono stati costretti a non lavorare per cinque mesi a causa della pandemia di Covid-19 ammontano a 4,8 miliardi di dollari. (segue) (Ala)