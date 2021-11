Algeria: premier Benabderrahmane, 2022 sarà l’anno del rilancio della crescita economica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre, Benabderrahmane ha riferito che lo Stato ha speso più di 2,14 miliardi di dollari in aiuti diretti, oltre a pagare gli stipendi di dipendenti e lavoratori costretti alla disoccupazione in seguito alla pandemia. Pertanto, "l'anno 2022 deve essere dedicato al rafforzamento delle misure di ripresa economica, in particolare stimolando e diversificando l'attività economica per rilanciare la crescita e ridurre la dipendenza dagli idrocarburi, soprattutto per quanto riguarda le entrate in valuta estera, ripristinando l’equilibrio dei conti pubblici nel medio periodo garantendo la continuità del bilancio pubblico e mantenendo il sostegno dello Stato alle categorie bisognose per preservare le conquiste sociali dei cittadini", ha aggiunto il presidente del Consiglio. (Ala)