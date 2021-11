Libia: in tutto 98 candidati alle elezioni presidenziali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono in tutto 98 i candidati che hanno depositato la propria candidatura alle elezioni presidenziali presso i tre centri dell'Alta commissione elettorale (Hnec) a Bengasi (est), Sebha (sud) e Tripoli (ovest). Negli ultimi giorni c’è stato un vero e proprio boom di domande, al punto che la Hnec ha dovuto posticipare a oggi la conferenza stampa prevista ieri sera. Decine candidati, infatti, erano ancora in fila per presentare la documentazione quando il tempo a disposizione è scaduto. La Commissione ha comunicato di aver distribuito finora oltre un milione e 700 mila di schede elettorali per le consultazioni presidenziali previste il 24 dicembre, nella simbolica data del 70mo anniversario dell’indipendenza del Paese nordafricano. Ancora non è chiaro se in quel giorno si terranno anche le elezioni parlamentari. Il ritardo accumulato nell’approvazione del quadro legale per le elezioni ha portato la Hnec ad annunciare l’apertura delle candidature alle elezioni di fine anno poco più di due settimane fa, l’8 novembre: il termine delle domande per le presidenziali è scaduto ieri, mentre per le legislative ci sarà tempo fino il 7 dicembre. La presentazione delle candidature non implica automaticamente la loro accettazione: prima è necessario l’avallo della magistratura e delle autorità libiche responsabili del controllo dei documenti presentati, anche al livello fiscale. La lista dei 98 candidati potrebbe dunque subire una scrematura e per l’ufficialità bisognerà attendere i 12 giorni a disposizione per i ricorsi. (segue) (Lit)