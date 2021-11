Libia: in tutto 98 candidati alle elezioni presidenziali (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra i primi ad annunciare la candidatura il 14 novembre, Saif al Islam Gheddafi ha oggi 49 anni, parla correntemente inglese e vanta un dottorato alla London School of Economics. Durante il regime del padre Muammar stava lavorando per avviare una liberalizzazione dell’economia libica. Prima della caduta del regime nel 2011, Saif al Islam era considerato il volto moderno della Libia. Il secondogenito del defunto rais aveva recentemente manifestato, attraverso un’intervista concessa al “New York Times” lo scorso maggio (ma pubblicata a luglio), l’intenzione di candidarsi alle elezioni, eventualità che ha suscitato la reazione avversa delle milizie rivoluzionarie di Tripoli e di Misurata. Saif è ricercato dalla Corte penale Internazionale (Cpi) per presunti crimini contro l’umanità e contro di lui è stato spiccato un mandato di cattura da parte della Procura militare della Libia. Proprio il Cpi ha fatto sapere che il suo status legale non è cambiato, per cui resta valido il mandato di arresto nei suoi confronti. (segue) (Lit)