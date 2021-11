Libia: in tutto 98 candidati alle elezioni presidenziali (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 16 novembre è il generale dell’Esercito nazionale libico (Lna), Khalifa Haftar, a presentare ufficialmente la sua candidatura. “Prometto di sostenere il popolo libico e l’unità, l’indipendenza e la sovranità della Libia”, ha detto il generale in un video messaggio. “Se vinco ho molte idee per far rinascere il Paese e raggiungere il progresso. Se la ricchezza e le capacità della Libia saranno preservate, i libici possono guardare al futuro senza timore”, ha detto Haftar dopo aver presentato la sua domanda presso la sede dell’Alta commissione elettorale libica di Bengasi, il capoluogo della regione orientale della Cirenaica. “Insieme possiamo iniziare il cammino di riconciliazione, pace, costruzione e stabilità. La Libia si trova oggi di fronte a due strade: la via della libertà, dell’indipendenza e del progresso, e la via dei conflitti, dell’assurdità e della tensione”, ha aggiunto Haftar. Il “feldmaresciallo” libico ha temporaneamente lasciato la guida delle forze militari dell’est della Libia al generale Abdul Razzq Nadori fino al prossimo 24 dicembre, in modo da potersi candidare secondo le controverse leggi emanate dal Parlamento di Tobruk. (segue) (Lit)