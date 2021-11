Libia: in tutto 98 candidati alle elezioni presidenziali (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 17 novembre è la volta di Aref al Nayed. Della tribù Warfalli ma nato a Bengasi, è un personaggio pubblico in Cirenaica, vicino al generale Haftar, ma con entrature in Tripolitania grazie alla tribù di appartenenza. Vicino all’islam sunnita sufi, già Ambasciatore di Libia negli Emirati durante il primo governo libico di Abdullah al Thinni, è stato docente di logica e spiritualità islamica nella grande Madrassa di Uthman Pasha, nel centro di Tripoli, che ha peraltro restaurato con fondi propri. Allo scoppio della rivoluzione, nel 2011, Nayed si schiera immediatamente con la rivoluzione per ricoprire diverse posizioni di rilievo nella gerarchia del Consiglio Nazionale di Transizione. Teologo presso l’Istituto Pontificio per gli Studi Islamici di Roma, è stato rappresentante della Libia per il Dialogo Interreligioso. Intrattiene ottimi rapporti con il Vaticano. (segue) (Lit)