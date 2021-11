Libia: in tutto 98 candidati alle elezioni presidenziali (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 18 novembre ha annunciato la candidatura Fathi Bashagha, uomo forte di Misurata. Ministro dell’Interno nel Governo di accordo nazionale, candidato premier al Foro di dialogo politico libico di Ginevra. Conclude gli studi presso la Air Force Academy con il grado di pilota sottotenente da combattimento. Rimane in accademia fino alle sue dimissioni dalla Air Force nel 1993 e lavora per alcune aziende nel commercio estero. Dopo gli eventi del 2011 è stato eletto membro del Consiglio della Shura, è stato nominato portavoce del Consiglio militare di Misurata ed è entrato a far parte del comitato consultivo della Commissione Nazionale di Riconciliazione. Nel 2014 è stato eletto alla Camera dei Rappresentanti per la circoscrizione di Misurata. (segue) (Lit)