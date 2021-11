Libia: in tutto 98 candidati alle elezioni presidenziali (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’imprenditore misuratino Abdulhamid Dabaiba, 63 anni, è stato eletto a sorpresa lo scorso 5 febbraio primo ministro del governo di unità nazionale della Libia. Il Foro di dialogo politico libico (Lpdf) riunito a Ginevra sotto gli auspici della Missione di supporto delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil) ha infatti scelto oggi la lista “numero tre” che vede l’imprenditore di Misurata e fondatore del movimento Futuro per la Libia come premier in quota della Tripolitania. Laureato in ingegneria, Dabaiba ha lavorato a stretto con contatto con Saif al Islam Gheddafi nel 2007 dopo la laurea in Canada. “Ma questo è il mio unico legame con l’ex regime”, assicurava in un’intervista risalente al 2018, in cui si era presentato come “alternativa” all0ex premier di Tripoli Fayez al Sarraj e al generale Haftar. (segue) (Lit)