Libia: in tutto 98 candidati alle elezioni presidenziali (8)

- “Vogliamo la democrazia in Libia (...) e non c'è ritorno all'era della dittatura”, aveva detto il rampollo della famiglia Dabaiba, potente clan della "città-Stato" di Misurata, la piccola "Sparta" libica a ovest di Tripoli dove è dislocato l'ospedale da campo della missione italiana Miasit. Il clan Dabaiba è finito al centro di aspre polemiche dopo che i familiari e lo staff di Ali Ibrahim Dbeibeh, controverso magnate libico oggetto di indagini in Scozia per frode, avrebbero offerto 200 mila dollari a due delegati del Foro di dialogo politico libico tenuto a Tunisi lo scorso novembre in cambio dei loro voti a favore Abdul Hamid Mohammed. Le Nazioni Unite si erano detto “al corrente” delle accuse e avevano assicurato che avrebbero “indagato” sulla questione. Ad oggi, tuttavia, non risultano sanzioni né indagini penali aperte sulla questione. (Lit)