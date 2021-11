Migranti: Minniti, l'Europa non ha una visione organica e condivisa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex ministro dell'Interno, Marco Minniti, in un suo intervento su "la Repubblica" osserva come non sia "la prima volta nella storia che un regime autoritario ha utilizzato, con cinica realpolitik, una crisi umanitaria per indebolire, mettere sulla difensiva, i suoi 'nemici' interni ed esterni. Ma il dramma che si sta consumando, in questi giorni, nella foresta di Bialowieza è qualcosa di più. Molto di più. Questa volta la crisi umanitaria è stata costruita a tavolino da uno Stato sovrano. Una ricerca quasi casa per casa dei potenziali migranti. Promesse di viaggi sicuri verso l'Europa. Un piccolo ponte aereo con Minsk". "Poi - aggiunge l'ex ministro - si è, fisicamente, spinto questo 'popolo' verso il confine polacco. Con l'inganno si sono attirate famiglie, mamme e bambini, facendo intravedere loro la possibilità di una vita migliore. E improvvisamente, li si è fatti diventare 'ostaggi' di una drammatica sfida geopolitica. Con un duplice obiettivo di rilancio interno e di legittimazione internazionale". Minniti spiega che "proprio in questi giorni, è stata rilevata una significativa concentrazione di truppe russe al confine con l'Ucraina. Una mera coincidenza o due facce di un'unica 'operazione politica'? L'unica certezza è la competizione strategica con l'Europa su due grandi 'storici obiettivi della Russia': il Mediterraneo e l'Eurasia. Non con i singoli Paesi europei ma con l'Europa in quanto tale che ha, insieme, la 'taglia' e la dimensione storico valoriale per rappresentare una credibile alternativa. Una moderna strategia della tensione e della pressione". (segue) (Res)