Migranti: Minniti, l'Europa non ha una visione organica e condivisa (2)

- Secondo l'ex ministro "l'Europa, di fronte ad una sfida senza precedenti, ha reagito mettendo in mostra tutte le sue fragilità e le sue paure. Innanzitutto, l'assenza di una visione organica e condivisa sul tema delle migrazioni. Se c'è un regime che, consapevolmente, prende in ostaggio migliaia di persone l'Europa, prima di ogni cosa, libera gli ostaggi. Li accoglie e, contemporaneamente, crea le condizioni, anche attraverso un confronto durissimo, affinché in futuro non ci siano più né ricatti né ostaggi. Assistenza immediata, protezione umanitaria, rimpatri volontari assistiti". "Un'operazione da fare - conclude Minniti - insieme con le Nazioni Unite. Non lasciando sola la Polonia ma chiarendo, altresì, che la prospettiva dei 'muri' è un drammatico errore". (Res)