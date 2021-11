© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carabinieri hanno recuperato la refurtiva e portato l’arrestato in caserma. All'esito del rito direttissimo, il 36enne è stato sottoposto all’obbligo di presentazione in caserma. La vittima è stata medicata al pronto soccorso dell’ospedale di Civitavecchia e dimessa con prognosi di 7 giorni per contusioni multiple. (Rer)