Corea del Sud: atteso primo carico di urea dalla Cina

- Un primo carico di urea proveniente dalla Cina dovrebbe arrivare in Corea del Sud via nave nella serata di oggi, 23 novembre, e alleviare la crisi innescata nel Paese dalla grave carenza di quella materia prima utilizzata in soluzione per ridurre le emissioni inquinanti dei veicoli alimentati a diesel. La nave in arrivo dalla Cina è salpata da Tientsin domenica 21 novembre con un carico di 300 tonnellate di urea, e dovrebbe approdare ad Ulsan attorno alle 21 di oggi. Il governo sudcoreano, che ha assunto la gestione diretta della filiera dell'urea, ha già annunciato che intende accelerare le procedure di sdoganamento per inviare immediatamente la risorsa alle aziende petrolchimiche del Paese. (segue) (Git)