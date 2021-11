Sardegna: a rischio di abbattimento gli alberi secolari di viale Trieste a Cagliari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I 233 ficus centenari di viale Trieste a Cagliari, una delle più belle vie della città, rischiano di essere abbattuti. Il progetto "Riqualificazione ambientale e paesaggistica del viale Trieste" (importo complessivo di 12 milioni di euro), ne prevede infatti l'eliminazione completa, in un periodo di dieci anni, e la loro sostituzione con un filare di Peri cinesi e un filare di esemplari giovani di Ficus. Un'operazione nei confronti della quale manifestano la loro opposizione gli ambientalisti del Gruppo di Intervento Giuridico: "Hanno ormai cent'anni e da allora abbelliscono e migliorano la salute pubblica di Cagliari in una zona congestionata dal traffico veicolare – si legge in una nota -. Il viale e gli alberi sono tutelati con vincolo culturale e il gruppo d'intervento giuridico (Grig) ha già sollecitato l'applicazione delle disposizioni di tutela". Il gruppo d'intervento giuridico ha presentato una petizione popolare per evitare l'abbattimento degli alberi: "Al sindaco di Cagliari si chiede una cosa di semplice buon senso – spiegano gli ambientalisti -, qualsiasi progetto di riqualificazione del Viale Trieste non può che incentrarsi proprio sul mantenimento della caratteristica fondamentale rappresentata dall'alberatura storica di Ficus". (Rsc)