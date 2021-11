Bulgaria: salgono a 46 vittime incidente autobus macedone, per premier Janev è "enorme tragedia" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Una tragedia”: così il premier bulgaro ad interim, Stefan Janev, ha definito l’incidente avvenuto questa notte parlando all’agenzia di stampa “Focus”. "Non c'è niente di positivo da riportare. Questa è una tragedia che ci ha scosso e ha richiesto che lo Stato reagisse molto rapidamente”, ha detto Janev, secondo cui ora sarà necessario indagare su questo incidente stradale per determinare “quali sono le cause , cosa ha causato la morte di 46 persone e quale cura dovrebbe essere prestata ai sopravvissuti". "L'indagine è nelle mani degli organi investigativi. Quando saranno eseguiti tutti gli accertamenti necessari, si potrà parlare dell'accaduto", ha aggiunto il premier. "E’ una tragedia enorme. Esprimo le mie condoglianze e ai parenti delle vittime. Speriamo che impareremo le giuste lezioni da questo tragico incidente e saremo in grado di prevenire altri in futuro", ha aggiunto Janev. (Seb)